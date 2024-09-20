Пенсионеры из Орехово-Зуева победили на областном турнире по шашкам и шахматам

Участники клуба «Активное долголетие» из Орехово-Зуева поучаствовали в областном турнире по русским шашкам и шахматам. Они заняли первое место.

Финал областного турнира прошел в Ступине. В нем соревновались спортсмены из 15 городов Подмосковья.

Александр Коржавин, Василий Курбатов и Сергей Никифоров из Орехово-Зуева выступили в турнире от команды «Восток» и заняли первое место.

Также долголеты из Орехово-Зуевского округа стали лучшими на областном турнире по волейболу в деревне Демихово. Там состязались команды из Орехово-Зуева, Воскресенска и Электрогорска. Самому возрастному участнику турнира — 84 года.

После активные пенсионеры попробуют свои силы в финале турнира 26 сентября в Дмитрове.

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