Пенсионеры из Мытищ стали участниками танцевального флешмоб-марафона

Праздник движения и позитива «В ритме единства и дружбы» объединил активистов комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский». Насладились атмосферой здоровья и творчества более 270 участников проекта «Активное долголетие» из 16 округов Подмосковья.
Порадовали участников разнообразные зоны активности: от зажигательных танцев и бодрящего цигуна до меткой игры в дартс и увлекательных творческих мастер-классов.
Торжественное открытие марафона украсила своим присутствием знаменитая советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова. Ярким моментом стало массовое танцевальное выступление совместно с творческими коллективами.
Завершилось мероприятие вручением дипломов. Участники праздника получили незабываемые эмоции, заряд бодрости и оптимизма.
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