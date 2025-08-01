Пенсионеры из Мытищ стали участниками танцевального флешмоб-марафона

Праздник движения и позитива «В ритме единства и дружбы» объединил активистов комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский». Насладились атмосферой здоровья и творчества более 270 участников проекта «Активное долголетие» из 16 округов Подмосковья.