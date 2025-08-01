Пенсионеры из Мытищ стали участниками танцевального флешмоб-марафона

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Праздник движения и позитива «В ритме единства и дружбы» объединил активистов комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский». Насладились атмосферой здоровья и творчества более 270 участников проекта «Активное долголетие» из 16 округов Подмосковья.

Порадовали участников разнообразные зоны активности: от зажигательных танцев и бодрящего цигуна до меткой игры в дартс и увлекательных творческих мастер-классов.

Торжественное открытие марафона украсила своим присутствием знаменитая советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова. Ярким моментом стало массовое танцевальное выступление совместно с творческими коллективами.

Завершилось мероприятие вручением дипломов. Участники праздника получили незабываемые эмоции, заряд бодрости и оптимизма.

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