Пенсионеры из Можайска посетили региональный форум добровольчества

В Наро-Фоминске прошел Первый Региональный форум серебряного добровольчества Московской области. В числе ста участников со всего региона на мероприятие прибыли и представители студии «Добровольчество» из поселка Уваровка Можайского муниципального округа.

Собравшиеся обсуждали новые инициативы и разрабатывали перспективные направления добровольческой деятельности. Участники делегации из Можайска поделились опытом, рассказали о реализованных проектах и планах на будущее.

«Для нас важно не только помогать, но и передавать традиции, жизненную мудрость и ценности подрастающему поколению. Такие встречи доказывают, что возраст — не преграда для активной жизненной позиции!» — отметили волонтеры из Уваровки.

Напомним, что «Серебряное» волонтерство» — это движение, которое объединяет людей старшего поколения, готовых делиться знаниями, энергией и теплом.