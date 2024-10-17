Пенсионеры из Лосино-Петровского стали лауреатами творческого конкурса

Открытый городской конкурс-фестиваль творчества для людей старшего поколения прошел в Черноголовке. Коллектив из Лосино-Петровского отметили в одной из номинаций.

Конкурс «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» состоялся в культурно-досуговом центре «Гамма». На нем люди серебряного возраста продемонстрировали свои таланты и умения.

Поучаствовать можно было в трех номинациях: «Художественное слово», «Вокальное искусство» и «Исполнительное искусство». Клуб «Ностальжи» Дворца культуры «Октябрь» из Лосино-Петровского стал лауреатом третьей степени в первой номинации.

Мероприятие организовали сотрудники администрации округа, отдела культуры и КДЦ.

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