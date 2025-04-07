Пенсионеры из Лосино-Петровского сразились в волейбольном матче с командой из Королева

В школе № 2 имени Владимира Дагаева в турнире по волейболу сразились две команды участников клуба «Активное долголетие» — из Лосино-Петровского и Королева. Спортсменам вручили памятные грамоты и подарки.

Команды сыграли три партии. Волейболисты показали спортивное мастерство и командный дух. Организаторы турнира поблагодарили пенсионеров за поддержку губернаторского проекта «Активное долголетие» и за популяризацию здорового образа жизни.

«Желаем нашим спортсменам крепкого здоровья, новых спортивных достижений и неиссякаемой энергии! Пусть спорт и движение остаются неотъемлемой частью вашей яркой жизни!» — сказали организаторы матча.

Отметим, проект «Активное долголетие» реализуют по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В рамках программы проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие в нем могут женщины от 55 лет и мужчины от 60.