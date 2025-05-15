Пенсионеры из Лосино-Петровского посетили чайную фабрику

Участники клуба «Активное долголетие» из городского округа Лосино-Петровский побывали на экскурсии на чайной фабрике «Майкомплекс». Сотрудники фабрики проводили гостей в производственные цеха, где они увидели, как ферментируют, сушат, сортируют и упаковывают чай.

Пенсионерам рассказали, как выращивают кусты чая и обрабатывают лист. Также участников экскурсии пригласили на дегустацию, где они попробовали разные сорта чая и научились правильно его заваривать.

Участники клуба «Активное долголетие» из Лосино-Петровского не только интересно провели время и узнали много нового, но и пообщались друг с другом. Такие встречи помогают людям старшего поколения укреплять социальные связи, находить новые увлечения и всесторонне развиваться.

Отметим, что проект «Активное долголетие» реализуют в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева уже пять лет. Участникам программы предлагают множество активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.