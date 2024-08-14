Пенсионеры из Лобни заняли 3-е место на областном турнире по теннису

Участники клуба «Активное долголетие» из городского округа Лобня приняли участие во втором этапе областного турнира по настольному теннису. Перед началом соревнований участникам рассказали об истории этого вида спорта и провели разминку.

Турнир проходил по олимпийской системе, где участники выбывали после поражения. Лобненцы продемонстрировали отличные навыки и завоевали призовое третье место.

Клуб «Активное долголетие» активно организует спортивные, познавательные и творческие занятия для пенсионеров.

Напомним, что записаться в клуб могут мужчины от 60 лет и женщины от 55. Он расположен по адресу: улица Молодежная, 4.

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