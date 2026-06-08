Пенсионеры из Лобни стали участниками областной спартакиады

Активисты местного Союза пенсионеров приняли участие в юбилейном десятом состязании пенсионеров Московской области. Оно прошло 6 июня на спортивных площадках конькобежного центра в Коломне.

Мероприятие собрало более 400 участников из 36 муниципалитетов. На торжественной церемонии открытия гостей поприветствовала исполнительный директор «Союза пенсионеров России» Ольга Маркова. Она пожелала успехов и отличных результатов.

Команда из Лобни проявила сплоченность и волю к победе. Постоянный участник спартакиады Александр Морозов завоевал второе место в соревнованиях по пулевой стрельбе. Спортсмены отметили, что получили заряд бодрости, возможность пообщаться с людьми своего возраста и стимул к новым победам. Они поблагодарили главу округа Анну Кротову за предоставленный комфортабельный автобус для поездки.