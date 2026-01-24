Пенсионеры из Лобни приняли участие в мастер-классе по керамике

В Лобне участники программы «Активное долголетие» посетили необычный мастер-класс по керамике. Экскурсию-сюрприз для них организовала глава городского округа Анна Кротова.

В рамках экскурсии, организованной командой Главы, активистов на специальном комфортабельном автобусе доставили в недавно открытую студию гончарного искусства «Лунный кот».

В мастерской для участников проекта провели увлекательный мастер-класс по созданию керамических подвесок. Под чутким руководством мастеров пенсионеры с воодушевлением погрузились в творческий процесс: разрабатывали уникальную форму будущих украшений, занимались лепкой и художественной росписью изделий.

Напомним, что студия «Лунный кот» была торжественно открыта Анной Кротовой, которая символически разбила глиняное изделие в честь начала работы пространства. Оно стало новым отделением Центра досуга «Восточный».

Капитальный ремонт помещений студии по адресу ул. Калинина, 13 был полностью выполнен за счет средств муниципального бюджета. В ходе работ были полностью обновлены все инженерные системы, проведена качественная отделка и заменена сантехника. Для занятий творчеством мастерская укомплектована новой мебелью и профессиональным оборудованием, включая специализированные муфельные печи для обжига керамики.

Таким образом, в городе появилось полностью оснащенное пространство для развития гончарного ремесла. Узнать подробное расписание мастер-классов и записаться на них можно в официальном Telegram-канале студии: https://t.me/LunarCat_ceramic.



