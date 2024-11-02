Пенсионеры из Лобни посетили экскурсию в лицее «Авиатика»

В новом Инженерно-техническом лицее «Авиатика» для членов Союза пенсионеров Лобни организовали экскурсию. Гости увидели учебные классы, мастерские и лаборатории учебного заведения.

Директор Инженерно-технического лицея «Авиатика» Андрей Иванов провел для пенсионеров экскурсию по учебному заведению. Он показал собравшимся современные классы, оборудованные новой техникой мастерские и лаборатории. Гости лицея познакомились с инновационными методами обучения, предназначенными для подготовки специалистов авиации.

Директор образовательного заведения рассказал пенсионерам о планах на будущее, о новых проектах и учебных программах.

После экскурсии гостей мероприятия угостили чаем. Присутствующие поделились впечатлениями и воспоминаниями о своих школьных годах.

Напомним, лицей «Авиатика» открыли в Лобне в этом году. Для школьником здесь сформировали профильные классы: авиастроительный, курчатовский, аэрокосмический и медиакласс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».