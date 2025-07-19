Пенсионеры из Люберец поучаствовали в областном оздоровительном фестивале

Более 60 участников клуба «Активное долголетие» в Люберцах приняли участие в областном оздоровительном фестивале «На спортивной орбите». Мероприятие прошло в Орехово-Зуеве.

Об участии пенсионеров из Люберец сообщили в центре социального обслуживания и реабилитации. Фестиваль собрал более 1300 энтузиастов из 39 муниципалитетов Подмосковья. Активисты испытали себя на 30 спортивных и оздоровительных площадках.

«60 люберецких долголетов приняли участие в мероприятии, в ходе которого под руководством инструкторов они осваивали степ-аэробику, дыхательную гимнастику, йогу и стретчинг, выполняли упражнения на стульях и с фитболами, а также играли в городки, боулинг, дартс, шашки и катались на сапах», — говорится в сообщении.

Ветераны угостились гречкой с тушенкой, компотом и пирогами с черникой и яблоками на полевой кухне.

Автор уникальной методики адаптивной гимнастики, каскадер Владимир Плетнев и чемпион мира по боксу Роман Андреев провели мастер-класс для участников фестиваля. Победителям соревнований вручили грамоты и подарки.

Самыми возрастными участниками из Люберец стали 91-летняя Таужнянская Ида Семеновна и 88-летний Лемберт Евгений Михайлович.