Пенсионеры из Котельников приняли участие в мастер-классе по выпечке булок

Участники программы «Активное долголетие» из Котельников побывали на экскурсии по Ленинскому городскому округу. Они не только познакомились с местными достопримечательностями, но и поучаствовали в кулинарном мастер-классе.

Так, пенсионеры побывали в село Быково. Здесь они посетили Храм Владимирской Иконы Божией Матери.

Затем для них организовали мастер-класс. Под руководством опытных мастеров они изготовили авторские булочки.

Самому старшему участнику мероприятия — 86 лет. Всего участие в поездке приняли 38 пенсионеров.

Экскурсия была для них совершенно бесплатной. Ее организовали от Министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло благодаря программе «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ее рамках для людей серебряного возраста регулярно проводят не только экскурсии и мастер-классы, но и тематические концерты, лекции, праздники и конкурсы.