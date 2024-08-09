Пенсионеры из Котельников побывали на экскурсии в усадьбе в Больших Вяземах

Участники клуба «Активное долголетие» побывали с экскурсией в государственном историко-литературном музее-заповеднике. Они посетили Усадьбу Захарово в Больших Вяземах и узнали про жизнь бабушки Александра Сергеевича Пушкина.

Пенсионеры посетили дом Марии Алексеевны Ганнибал — бабушки Александра Пушкина. Этот музей считают страной пушкинского детства, так как воспоминания о захаровской усадьбе переданы через стихи юного поэта.

Усадьба в Больших Вяземах впечатляет масштабами. В экспозиции представлены портреты владельцев. Некоторые из них стали прототипами пушкинских персонажей.

Участники клуба «Активное долголетие» после экскурсии отправились на обед в кафе «Кино». Они поблагодарили организаторов за увлекательное путешествие. Всего в поездку отправились 45 человек. Самому старшему участнику исполнилось 85 лет.

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