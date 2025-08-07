Пенсионеры из Королева побывали в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске

Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово» в Красногорске регулярно проводит мероприятия для участников проекта «Активное долголетие». В этот раз на экскурсию в усадьбу приехали пенсионеры из Королева.

Историк и методист комплекса Федор Дерий подготовил для гостей авторскую лекционную программу «Усадьба сквозь века: от основания до наших дней». Пенсионеры из Королева осмотрели главный дом усадьбы, прогулялись по усадебному комплексу и побывали в Знаменском храме. Участники экскурсии смогли задать Федору Дерию все интересующие их вопросы и получить на них подробные ответы.

Отметим, что программу «Активное долголетие» реализуют в Московской области с 2019. Ее разработали по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Для пенсионеров в регионе проводят различные мероприятия для поддержания здорового и активного образа жизни. Стать членами клуба «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.