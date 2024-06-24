Пенсионеры из Химок свяжут для участников СВО теплые вещи

Активисты общественной организации «Любимый сад» свяжут для бойцов СВО теплую одежду. В работе пенсионеры используют только шерстяную пряжу, которая в осенне-зимний период согревает особенно эффективно.

Мастерицы трепетно создают шерстяные изделия своими руками, ведь забота, с которой они производят теплую одежду, тоже поможет бойцам согреться. Главное в таком деле — универсальность: носки и шапки должны подойти на любой размер.

«В Химках с 2022 года действует акция „Тепло для героя“. К ней присоединяются десятки пожилых жителей округа. Вместе они изготавливают для военнослужащих теплую одежду — носки, варежки, шапки и шарфы. Все связанные вещи передадут на фронт вместе с очередной партией гуманитарного груза», — сказала депутат из Химок Юлия Мамай.

Центр «Единые» находится на базе местного отделения «Единой России» по улице Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00. Обратиться за поддержкой можно лично, или по номеру телефона +7 (916) 683-08-27.

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