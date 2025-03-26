Пенсионеры из Химок стали частью команды «Волонтеров Подмосковья»

Участники регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» из Химок провели встречу с представителями Союза пенсионеров. Жители старшего поколения узнали о добровольческой деятельности, некоторые из них стали частью команды волонтеров.

Вступила в отряд волонтеров и руководитель клуба «Любимый сад» при Союзе пенсионеров города Химки Татьяна Смирнова. По ее словам, две организации объединились в один день с началом специальной военной операции.

«Каждый из нас с первых дней помогает бойцам, трудится на благо родных Химок. Так, например, мы на регулярной основе помогаем Химкинской клинической больнице. Сейчас готовим территорию к весенне-летнему периоду. Конечно, я очень рада, что сегодня стала частью волонтерского движения Химок», — поделилась Татьяна Смирнова.

Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что волонтеры — это люди с невероятно добрым сердцем, всегда готовые прийти на помощь и оказать ее безвозмездно.

«Радостно видеть, что ежегодно ряды химкинских добровольцев пополняются горожанами разного возраста!» — добавила она.

Депутат химкинского Совета депутатов Глеб Демченко напомнил, что местный Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках открыт адресу: улица 9 мая, дом № 18 Б и работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу с 09:00 до 16:45. Подробная информация по номеру: +7 (495) 793-09-88.