Пенсионеры из Чехова стали призерами Спартакиады в Коломне

Юбилейные десятые соревнования, которые организовали Союз пенсионеров Подмосковья и Министерство физической культуры и спорта Московской области, прошли 6 июня в Коломне. Турнир собрал более 400 участников из разных муниципальных образований и городов Подмосковья.

Участники попробовали свои силы в личных дисциплинах и общекомандном зачетах. Программа соревнований включала легкоатлетический кросс на дистанцию 1000 метров, плавание на 50 метров, настольный теннис, шахматы или стрельбу из пневматической винтовки, дартс и комбинированную эстафету.

Пенсионеры из Чехова прошли все состязания и заняли в общекомандном зачете седьмое место. По результатам соревнований сформируют сборную команду Московской области для участия в XI Спартакиаде пенсионеров России. Турнир пройдет с 3 по 8 сентября этого года в Пензе.