Пенсионеры из Богородского округа выступили на областном компьютерном чемпионате

22 мая в городе Реутов завершился финальный этап регионального соревнования по компьютерным навыкам для участников проекта «Активное долголетие». В нем участвовали 20 победителей отборочных туров, среди которых были представители Богородского округа.

Участники состязались в выполнении трех заданий, проверяющих навыки работы с технологиями. Первое — сделать селфи и фото с мероприятия, отправить их в чат в мессенджере. Второе — с помощью нейросети «Кандинский» создать яркий образ и представить его жюри. Третье — найти ответы на вопросы по истории Великой Отечественной войны и проверить навыки поиска информации в интернете, а также знания по цифровой безопасности.

По итогам дня были названы победители. Среди женщин третье место заняла Наиля Минажетдинова из Богородского округа, а в номинации «Лучший пользователь ПК» среди ветеранов — Александр Посеринин. Валерий Плаксин стал победителем в разделе мобильной фотографии. 21 июня финалисты отправятся в Москву, чтобы побороться за звание лучших на всероссийском уровне чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.