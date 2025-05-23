Пенсионеры из Богородского округа приняли участие в спортивном фестивале

Самые бодрые участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа стали частью грандиозного спортивного события — фестиваля «Формула активного долголетия». Праздник спорта проходил в Егорьевском муниципальном округе.
Мероприятие объединило свыше тысячи человек из разных уголков Подмосковья, подарив заряд позитива и отличное настроение каждому участнику. Парк «200-летие Егорьевска» превратился в этот день в настоящую площадку для фитнеса и творчества. Для гостей из других муниципалитетов были подготовлены веселые соревнования по настольному теннису, зажигательная степ-аэробика, танцевальные мастер-классы, марафон скандинавской ходьбы и расслабляющие занятия йогой.
Погода в этот день тоже порадовала — солнечный день стал идеальным для проведения спортивных мероприятий на свежем воздухе в хорошей компании друзей и единомышленников.
Наставником команд Богородского округа был инструктор по физической культуре и спорту Владимир Плетнев.
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