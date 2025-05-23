Пенсионеры из Богородского округа приняли участие в спортивном фестивале

Мероприятие объединило свыше тысячи человек из разных уголков Подмосковья, подарив заряд позитива и отличное настроение каждому участнику. Парк «200-летие Егорьевска» превратился в этот день в настоящую площадку для фитнеса и творчества. Для гостей из других муниципалитетов были подготовлены веселые соревнования по настольному теннису, зажигательная степ-аэробика, танцевальные мастер-классы, марафон скандинавской ходьбы и расслабляющие занятия йогой.

Погода в этот день тоже порадовала — солнечный день стал идеальным для проведения спортивных мероприятий на свежем воздухе в хорошей компании друзей и единомышленников.

Наставником команд Богородского округа был инструктор по физической культуре и спорту Владимир Плетнев.