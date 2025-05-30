Пенсионеры из Богородского округа приняли участие в областном турнире по петанку

Масштабное событие прошло в парке «Скитские пруды» в городе Сергиев Посад. На соревнования приехали команды со всего Подмосковья.

Турнир организовали для пожилых людей — участников проекта «Активное долголетие».

На соревнования приехали 12 дружных команд из разных уголков Московской области, включая команду «Надежда» из Богоро‌дского округа. Участники соревновались друг с другом в точности, меткости и координации, демонстрируя силу духа, умение поддерживать товарищей и получать удовольствие от игры.

Помимо захватывающих состязаний, парк наполнился звуками музыки и ароматом праздника благодаря насыщенной культурной программе: тематическим мастер-классам и ярким выступлениям артистов.

Команда «Надежда» не смогла пробиться в финал, однако, долголеты из Богородского округа показали отличную игру и заняли почетное третье место в своей подгруппе. А самое главное — зарядились положительными эмоциями и с удовольствием провели этот день.