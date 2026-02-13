Пенсионеры из Богородского округа посетили Котельники с экскурсией

Пенсионеры из Богородского округа побывали с экскурсией в Котельниках. Поездка состоялась 11 февраля в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

Гости начали знакомство с городом с посещения храма Казанской иконы Божией Матери. Они осмотрели архитектуру и внутреннее убранство церкви. Участники отметили красоту православной святыни и ее значение для местных жителей.

Следующим пунктом стал Музей редких музыкальных инструментов. Экскурсоводы показали старинные экспонаты и рассказали о традициях русской музыки. Некоторые инструменты сохранились с прошлых веков и до сих пор звучат.

Завершилась поездка в конно-спортивной школе «Белка». Гости понаблюдали за лошадьми, узнали о подготовке спортсменов и пообщались с тренерами.

«Этот день стал для нас настоящим открытием. Мы прикоснулись к истории, музыке и природе. Каждая такая поездка дарит новые впечатления и душевное тепло», — рассказали участники программы.