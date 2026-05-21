Пенсионеры из Богородского округа посетили чайную фабрику во Фрязине

18 мая для участников «Активного долголетия» организовали первую в этом году поездку на большом автобусе. Мероприятие прошло при поддержке правительства Московской области.

45 счастливых пенсионеров отправились на чайную фабрику во Фрязине. Гости побывали там, где рождается чай: увидели производство, заглянули в цеха, узнали, как смешивают, ароматизируют и упаковывают всем известный напиток. А в музее при фабрике их уже ждали самовары, старинные коробки и история чаепития — от купеческого до современного. Конечно, не обошлось без дегустации — пили, пробовали и выбирали. Больше всего гостям понравились купажи с бергамотом и мятой.

«Эмоции — только теплые. Кто-то вспомнил детство и бабушкин самовар, кто-то открыл для себя новые сорта. Мы уже думаем, куда отправимся в следующий раз,» — поделились участники поездки.