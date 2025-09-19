В Павловском Посаде состоялся яркий фестиваль «Жить — Здорово!», посвященный активному долголетию. Это событие собрало множество участников, доказав, что желание вести здоровый образ жизни не зависит от возраста.

18 сентября городской парк стал местом для праздника, организованного в рамках проекта, направленного на поддержку активного образа жизни среди пожилых людей. Богородский округ также принял участие, отправив свою команду, которая проявила удивительную активность во всех предложенных мероприятиях.

Программа включала разнообразные занятия: зажигательные мастер-классы по зумбе и латиноамериканским танцам, групповые занятия йогой на свежем воздухе, а также турниры по петанку, дартсу и настольному теннису. Особое внимание было уделено обучающим сессиям по скандинавской ходьбе, что привлекло многих участников.

Кульминацией стала массовая зарядка под руководством Владимира Плетнева. Это объединяющее мероприятие создало атмосферу единства и радости среди всех присутствующих.

Фестиваль стал отличным примером успешного внедрения программ «Активного долголетия», подчеркнув интерес и желание пожилых людей принимать участие в подобной деятельности. Организаторы отметили позитивный настрой и поддержку, царившие на празднике, что сделало его по-настоящему запоминающимся.