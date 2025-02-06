Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Пушкинском музее

Депутаты Богородского округа организовали для пенсионеров из Ногинска поездку в Москву в музей имени Пушкина. Участникам мероприятия выдали брендированные галстуки и предоставили для комфортной поездки автобус.

Представители местного отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» обратились к депутатам «Единой России» Ольге Поповой и Сергею Каткову с просьбой помочь в организации культурной поездки.

Народный избранник Сергей Катков приобрел для пенсионеров брендированные косынки-галстуки, а депутаты Ольга Попова и Владимир Ситников предоставили комфортный автобус.

Отметим, что такие мероприятия повышают качество жизни пожилых людей, помогают им поддерживать социальные связи. Пенсионеры на экскурсии пополнили свои знания о культуре и приятно провели время в компании единомышленников.