Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Котельниках

Долголеты из села Кудиново Богородского городского округа приехали в Котельники, чтобы узнать о культурных и спортивных достопримечательностях муниципалитета. Они побывали в Храме Казанской иконы Божией Матери, в Школе олимпийского резерва «Белка» и в Музее редких музыкальных инструментов.

Участники смогли оценить архитектурное великолепие Храма Казанской иконы Божией Матери и узнать о значении этого места в жизни местного населения. Экскурсовод поделился интересными фактами о его строительстве и роли в духовной жизни округа.

Далее делегация направилась в специализированную школу олимпийского резерва «Белка». Здесь гости познакомились с лошадьми, которые стали звездами конноспортивных соревнований. Пенсионеры гладили и кормили животных. Опытные специалисты рассказали посетителям о том, как ухаживать за питомцами.

В завершение программы визита гости побывали в Музее редких музыкальных инструментов. Они познакомились с музыкальным наследием разных культур и эпох, получили незабываемые впечатления.