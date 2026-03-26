Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Котельниках

Первой точкой экскурсии стал Храм Казанской иконы Божией Матери, который поразил всех своей красотой и благодатью. Уникальная архитектура и удивительная история создания церкви никого не оставили равнодушным.

Конно-спортивная школа олимпийского резерва «Белка» позволила совершить настоящее путешествие в другой мир. Общение с лошадьми вызвало восторг экскурсантов: животных можно было гладить, угощать морковкой, чувствуя их доверие и спокойствие.

Особое впечатление произвел на «долголетов» музей редких музыкальных инструментов в Котельниках. За стеклом представлены не просто экспонаты — история, которую можно услышать и потрогать.

Как признались участники поездки, Котельники — уютный уголок Подмосковья, который дарит спокойствие и новые впечатления. Экскурсанты остались довольны и тепло поблагодарили организаторов за экскурсию.