Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Котельниках
Участники проекта «Активное долголетие» из города Старая Купавна 25 марта посетили город Котельники. Благодаря экскурсоводам, поездка получилась интересной, насыщенной, познавательной.
Первой точкой экскурсии стал Храм Казанской иконы Божией Матери, который поразил всех своей красотой и благодатью. Уникальная архитектура и удивительная история создания церкви никого не оставили равнодушным.
Конно-спортивная школа олимпийского резерва «Белка» позволила совершить настоящее путешествие в другой мир. Общение с лошадьми вызвало восторг экскурсантов: животных можно было гладить, угощать морковкой, чувствуя их доверие и спокойствие.
Особое впечатление произвел на «долголетов» музей редких музыкальных инструментов в Котельниках. За стеклом представлены не просто экспонаты — история, которую можно услышать и потрогать.
Как признались участники поездки, Котельники — уютный уголок Подмосковья, который дарит спокойствие и новые впечатления. Экскурсанты остались довольны и тепло поблагодарили организаторов за экскурсию.