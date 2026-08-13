Пенсионеры из Богородского округа отметили День Нептуна

12 августа на базе отдыха «Боровое» в Богородском округе развернулось настоящее театральное действо. Капризы погоды не смогли испортить праздник: участники проекта «Активное долголетие» с азартом встретили День Нептуна.

Программа получилась насыщенной: гостей ждали игры, загадки и состязания, где нужно было проявить и ловкость, и смекалку. Атмосферу праздника украсило выступление вокального коллектива «Поющие сердца» — их песни добавили мероприятию душевности и особого колорита. Центральным моментом стала торжественная встреча с главными героями дня — Нептуном и Морской царицей.

Особый восторг у публики вызвал конкурс костюмов: фантазия участников не знала границ. В числе образов — очаровательные русалки, грациозная медуза, яркая ракушка, забавная лягушка, изящная бабочка, а также дуэт морячка и моряка. Каждый наряд был продуман до мелочей и вызывал улыбки у зрителей.

Не обошлось и без гастрономических радостей: на празднике представили настоящие кулинарные шедевры. Гости смогли попробовать морепродукты, салаты, искусно оформленные в виде рыб и осьминогов, а также разнообразные сладкие угощения. Традиционными хитами стали уха и макароны по‑флотски — без них морской праздник был бы неполным. Финальным аккордом стала пенная дискотека: под ритмичную музыку все пустились в пляс среди облаков мыльной пены, забыв и о возрасте, и о непогоде.