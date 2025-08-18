Пенсионеры из Балашихи побывали на экскурсии в конно-спортивном клубе

Участники программы «Активное долголетие» из Балашихи отправились на экскурсию в конно-спортивный клуб «Пелагея», расположенный в микрорайоне 1 Мая. Гостей ждали прогулки, общение с животными и знакомство с жизнью конного двора.

Тренер клуба Мария Ефремова провела экскурсию, рассказав о лошадях и других обитателях конюшни, а также об особенностях ухода за ними. Конные прогулки и контакт с животными подарили участникам не только радость, но и пользу для здоровья: такие активности укрепляют физическое и эмоциональное состояние, что особенно важно для людей старшего возраста.

Гости передали клубу более 200 килограммов сухого и влажного корма для подопечных зооприюта при конюшне.

Отметим, что программа «Активное долголетие» продолжает набирать популярность в Балашихе, объединяя тех, кто хочет жить ярко и активно вне зависимости от возраста. Присоединиться к спортивным, творческим занятиям, экскурсиям и культурным мероприятиям могут все участники проекта. Подробности по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.