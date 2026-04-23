Пенсионеры Богородского округа приняли участие в областном чемпионате

22 апреля участники проекта «Активное долголетие» Богородского округа Татьяна Гречина и Александр Литвинов стали победителями муниципального этапа областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. После победы в первом этапе они будут представлять родной муниципалитет на областном уровне.

Впереди участников ждет несколько этапов. Второй — уже совсем скоро, он пройдет в период с 1 по 12 мая и предполагает выполнение домашнего задания: создание видеоролика на тему «Россия — многонациональная страна» длительностью до трех минут.

Третий этап (13–18 мая) будет представлять собой дистанционное тестирование по темам: программное обеспечение, интернет-сервисы, работа на смартфоне, информационная безопасность. А в рамках финального, четвертого этапа (21 мая) пройдут очные соревнования в Реутове, где нужно будет показать практические навыки работы с компьютером и смартфоном.

Соревнования направлены не только на популяризацию информационных технологий, повышение компьютерной и цифровой грамотности среди людей старшего возраста, но и на успешную социальную адаптацию в информационной среде, расширение круга общения, возможность получения государственных услуг через интернет.