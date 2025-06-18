Пенсионеров в Подольске научили пользоваться онлайн-сервисами ЖКХ

В спортивном комплексе «Труд» в Подольске прошло занятие «Pro ЖКХ» для членов клуба «Активное долголетие», на котором участников познакомили с онлайн-сервисами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На мероприятии собрались свыше 50 человек.

Представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов рассказал собравшимся о работе управляющих и ресурсоснабжающих организаций. На встрече также рассмотрели вопросы тарифообразования, оплаты жилищно-коммунальных услуг и использования онлайн-сервиса «Умная платежка». Пенсионеры смогли задать все интересующие их вопросы: о том, как оформить заявку на ремонт в квартире, о льготах по оплате коммунальных услуг, о том, что делать при некачественном оказании услуг, и как организовать собрание собственников жилья. Лекция завершилась чаепитием.

Отметим, что мероприятие провели в партнерстве с образовательным проектом «Pro ЖКХ» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также при содействии правительства Московской области.