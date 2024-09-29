Пенсионеров в Люберцах пригласили к участию в акции «10 тысяч шагов к жизни»

Акция для пожилых жителей «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в Центральном парке городского округа Люберцы 30 сентября. Глава муниципалитета Владимир Волков сообщил, что необходимо пройти регистрацию, чтобы принять в ней участие.

«Акцию приурочили ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Мероприятие создано для того, чтобы повысить уровень ежедневной активности жителей старшего поколения и пристрастить их к ходьбе — самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности», — отметил Владимир Волков.

Сбор состоится 30 сентября в 10:30 в парке, а старт — в 11:00. Необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вопросы можно задать в клубе «Активное долголетие» в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, дом № 226, а также по телефону: 8 (495) 554-61-21.

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