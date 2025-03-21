Пенсионеров Солнечногорска научили устанавливать самозапрет на кредиты

Сотрудники МФЦ провели занятие в центре «Активное долголетие» в Солнечногорске. Они рассказали пенсионерам об удобстве электронных сервисов и возможностях, которые защитят денежные средства от мошенников.

Особое внимание уделили новой услуге — самозапрету на получение кредитов и займов. Эта мера позволяет гражданам защитить себя, предотвращая возможность оформления кредитов на свое имя.

«Мы показали, что все это очень просто и занимает не более двух минут. Это особенно актуально для пожилых граждан, ведь зачастую именно на них нацелены мошеннические действия», — рассказала директор МФЦ Солнечногорска Наталья Спицына.

Специалисты пояснили, что если финансовая организация попытается заключить договор с человеком, у которого установлен самозапрет, она не сможет требовать от него выполнения обязательств. Опция начинает действовать только с момента ее установки и не распространяется на кредиты и займы, оформленные ранее.

Граждане имеют возможность установить как полный, так и частичный запрет, однако стоит учесть, что он не может быть применен к ипотечным, образовательным и автокредитам. Для оформления этой услуги потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также ИНН. Самозапрет устанавливается бессрочно и может быть снят в любое время.

«Такие мероприятия помогают защитить граждан от угроз, обучая их безопасному использованию цифровых технологий и онлайн-сервисов, а также повышают доступность государственных услуг», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Если у пожилых граждан возникнут трудности с самостоятельным оформлением услуги, они могут обратиться в офисы МФЦ городского округа или в центр «Активное долголетие» по адресу: улица Красная, дом № 71.