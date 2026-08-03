Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме мошенников с пенсиями

Пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья сообщила о новой схеме мошенников. Они звонят пенсионерам и представляются сотрудниками Социального фонда России или банка. Злоумышленники говорят, что случилась техническая ошибка при перерасчете пенсии, и давят на срочность.

Мошенники используют вымышленные «новые указы» и требуют немедленно подтвердить личные данные. Они просят назвать реквизиты карты и код из СМС якобы для «верификации».

Настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят, чтобы запросить персональные данные или код из СМС. Если поступил такой звонок, то положите трубку, не вступайте в диалог и не передавайте никакие данные.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным. Памятку можно найти по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/digital-security/scam.