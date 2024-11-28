Пенсионеров Подмосковья поддержат продовольственной акцией «Корзина добра»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о старте благотворительного марафона Банка еды «Русь». В декабре в крупных сетевых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга волонтеры будут собирать продуктовые наборы для нуждающихся из 15 регионов России, включая Московскую область.

Для формирования продуктовых наборов будут принимать крупы, всевозможные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие продукты с длительным сроком хранения. Желающие смогут приобрести что-то по своему усмотрению и оставить товар волонтерам или в специальной корзине.

Марафон пройдет 14 декабря в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве и в Санкт-Петербурге. В акции участвуют более 1600 торговых точек. Наборы доставят детям в сложной жизненной ситуации и нуждающимся пенсионерам.

В Подмосковье тоже запустили благотворительную акцию — «Добрый Новый год». На этот раз собирать будут не только гуманитарную помощь, но и подарки к празднику для ребят Донбасса, Курской и Белгородской областей.