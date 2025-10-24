Пенсионеров из Воскресенска обучат основам цифровых технологий

Сотрудники социального центра «Воскресенский» помогают подопечным освоить современные цифровые технологии. Пенсионеров обучают, как с помощью приложений платить за коммунальные услуги, заказывать продукты на дом, вызывать такси.

Совсем недавно помощь пожилым людям ассоциировалась с личными визитами социальных работников и звонками по стационарным телефонам. Но все больше соцучреждений внедряют цифровые технологии. Это делает процесс оказания помощи более комфортным и быстрым.

Раньше, чтобы оплатить коммунальные услуги, пенсионеры стояли в очередях. Теперь все можно сделать за пару кликов, используя банковские приложения и цифровые сервисы. Социальные работники объясняют своим подопечным, как формируются счета, как проверить сумму и отправить ее с помощью мобильного телефона.

Помимо этого, пенсионеров учат пользоваться онлайн-сервисами, такими как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», Wildberries, Ozon и другие, для заказа и доставки продуктов, а также товаров первой необходимости. Благодаря этим платформам пожилые люди, ограниченные в движении или имеющие хронические заболевания, могут заказывать на дом все необходимое.

Также пенсионеры осваивают приложения для вызова такси. Это обеспечивает пожилым людям мобильность. Особенно важен такой сервис при поездке по делам или в больницу. Пассажир может выбрать комфортный автомобиль или водителя, который поможет с посадкой или выходом.

Как рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья, в социальном центре «Воскресенский» проводят групповые занятия по основам работы со смартфоном и планшетом. Социальные работники объясняют пенсионерам, как включить устройство, как набрать номер, как написать сообщение, как оплатить счет. Не забывают и цифровой безопасности. Пожилых людей предупреждают об интернет-мошенниках и рассказывают о том, какие сайты можно считать надежными и почему нельзя сообщать данные своей карты посторонним лицам.

Напомним, что связаться с социальными работниками центра «Воскресенский» можно по телефону: 8 (496) 442-2192.