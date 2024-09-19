Пенсионеров из Котельников обучат оказанию первой помощи на спецзанятиях

Еженедельные занятия по оказанию первой помощи начнут проводить в Котельниках для участников клуба «Активное долголетие». На уроках им расскажут о правилах безопасности, а также о том, как действовать в экстренных ситуациях.
Занятия для пенсионеров организуют на базе спортивной школы «Котельники». Участников познакомят с правилами безопасности при оказании первой помощи, научат правильно оказывать доврачебную помощь.
Также все желающие смогут узнать о различных видах кровотечений и необходимых действиях в каждом из случаев и познакомиться с техникой наложения повязок и жгутов.