Пенсионеров «Активного долголетия» в Лыткарине научат пользоваться компьютером

Кружок «Компьютерная грамотность 55+» начал работать в Центральной библиотеке Лыткарина на базе Центра правовой информации в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Программа предназначена для людей старшего возраста, которые либо не имели опыта работы на персональном компьютере, либо чувствуют себя неуверенно при самостоятельном использовании технологий.

Образовательная программа включает в себя обучение основам работы с компьютером, освоение базовых офисных приложений, использование интернета для поиска информации, а также знакомство с электронными государственными услугами. Занятия проводятся в удобное для участников время и направлены на повышение уверенности в использовании современных технологий.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Московской области с целью повышения качества жизни пожилых людей через доступ к образовательным и культурным ресурсам. Кружок компьютерной грамотности в Лыткарине является частью этой инициативы, предоставляя возможность старшему поколению осваивать новые навыки и интегрироваться в цифровое общество.

Для получения дополнительной информации и записи на занятия можно обратиться в Центральную библиотеку Лыткарина по телефону или посетить официальный сайт учреждения.