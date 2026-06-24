Пенсионерку спасли после того, как она заблудилась в лесу

Во вторник, 23 июня, спасатели вывели из леса 70-летнюю женщину, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошел недалеко от СНТ «Полиграфист» в Можайском муниципальном округе.

По словам старшего смены Михаила Дыкмана, в 13 часов дня в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило обращение от потерявшейся женщины. Она рассказала, что несколько часов назад отправилась в лес за грибами и заблудилась.

К счастью, у пенсионерки был заряженный мобильный телефон, и она смогла сообщить о своей проблеме спасателям. Противопожарно-спасательная служба оперативно прибыла на место и связалась с женщиной. Специалисты определили примерный район поиска и начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик.

Поиски значительно облегчил шум железной дороги. Через полтора часа женщину удалось обнаружить и вывести из леса. Медицинская помощь ей не потребовалась. Женщина поблагодарила спасателей за оперативную помощь и отправилась домой.