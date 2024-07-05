Пенсионерку спасли от ампутации ноги в больнице в Мытищах

В Центр спасения конечностей Мытищинской больницы поступила 86-летняя женщина. Она жаловалась на мучительные боли в ноге. При этом, у нее были показания к ампутации правой конечности.

Пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, включая диабет. Врачи приняли решение попытаться сохранить ногу и провести гибридную трехэтапную операцию, которая длилась около десяти часов.

«У пациентки были полностью перекрыты сосуды на правой ноге, начиная от живота и заканчивая пяткой — критическая ишемия нижней конечности. Операцию проводили в три этапа», — прокомментировал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.

Первый этап прошел успешно, после чего сосудистые хирурги смогли приступить к следующей фазе уникальной операции.

«После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте, нашей задачей было провести реконструкцию русла кровотока на бедренно-подколенном уровне. Учитывая ранее инфицированную рану, мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего полностью кальцинированного русла в подколенную артерию», — отметил руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.

После хирургического вмешательства женщине полностью восстановили кровоснабжение ноги. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Боли уменьшились, но еще предстоит пройти реабилитацию.

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