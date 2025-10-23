Пенсионерку с тромбоэмболией спасли в больнице в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Специалисты предотвратили трагедию и спасли 69-летнюю женщину, страдающей от тромбоэмболии, которая потеряла сознание у себя дома. Бригада скорой помощи быстро прибыла на вызов.

Специалисты диагностировали опасное состояние, вызванное блокировкой кровотока в легких из-за тромба. Анестезиолог-реаниматолог Оксана Луцевая, медбрат-анестезист Ярослав Кадыханов и водитель Сергей Лещенко оперативно оказали экстренную медицинскую помощь и доставили пациентку в реанимацию Звенигородской больницы.

Благодаря слаженной и профессиональной работе медиков женщина полностью восстановилась и смогла вернуться к привычной жизни. Она выразила свою благодарность медикам.

«В результате слаженных действий медработников я имею возможность писать это обращение. Искренняя благодарность и низкий поклон бригаде № 03 Одинцовской подстанции и медперсоналу Звенигородской ГБ № 45 за мое спасение», — поделилась пациентка.