Пенсионерку с редким двойным перекрутом кишечника спасли в больнице в Щелкове

Женщина в возрасте 96 лет поступила в больницу в Щелкове с жалобами на сильную боль внизу живота и подозрением на хирургическую патологию. Ее привезла бригада скорой помощи поздней ночью. У пациентки выявили редкий двойной перекрут кишечника.

Дежурные врачи провели женщине осмотр и обследование, которые позволили поставить точный диагноз — заворот восходящей ободочной кишки на 720 градусов с некрозом. Такая патология угрожала жизни пациентки Врачи решили провести экстренную операцию.

«Кровоснабжение кишки нарушено, ткани ишемизированы, отечны, темно-багрового цвета, одно неверное движение грозило разрывом стенки и мгновенным инфицированием. В ходе операции врачи удалили некротизированный участок кишки и установили анастомоз, восстановив непрерывность кишечной трубки», — рассказал заместитель главного врача Щелковской больницы по хирургической части Василий Сологубов.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали, она находится в стабильном состоянии.