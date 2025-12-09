Пенсионерку с признаками инсульта спасли в Одинцове

Спасатели из Одинцово оперативно выехали в поселок Новоивановское по вызову жительницы. Женщина не смогла дозвониться до подруги и решила обратиться за помощью.

Вместе с полицейскими специалисты вскрыли дверь квартиры и обнаружили пенсионерку, лежавшую на полу. Женщина была не в состоянии четко говорить — признаки инсульта. Спасатели вызвали скорую и оставались рядом с женщиной до прибытия медиков. Специалисты аккуратно перенесли ее на носилках и отправили в больницу для дальнейшего обследования и оказания полноценной помощи.

Сотрудничество пожарных, полиции и врачей позволило действовать быстро и слаженно. Администрация округа напомнила жителям: при подозрении на инсульт необходимо немедленно звонить по номерам экстренных служб — 103 или 112, фиксировать время появления симптомов, не оставаться равнодушным и не оставлять человека в беде.