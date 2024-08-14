Пенсионерку с острым тромбозом ноги спасли в больнице Орехово-Зуева

Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа

В отделение сосудистой хирургии Орехово-Зуевской больницы поступила 97-летняя пенсионерка с жалобой на боль в ноге. Оказалось, у женщины был 30-сантиметровый тромб.

Тромб нарушил циркуляцию крови в ноге, вызвав острую боль. Операцию провели, несмотря на повышенные риски, связанные с хроническими заболеваниями и возрастом пациентки. В итоге враче удалили тромб, сохранив конечность.

«В ходе операции мы удалили 30-сантиметровый тромб из артерии, тем самым восстановив кровоток. Данная операция позволила избежать трагических последствий», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.

Пенсионерку уже выписали домой с хорошим самочувствием.

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