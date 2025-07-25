Пенсионерку с гипертонией после самолечения спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли 75-летнюю женщину с сильной одышкой и гипертоническим кризом. Пенсионерка ранее перестала принимать прописанные врачами лекарства и прибегла к «магнитной терапии» по совету знакомой.

Когда женщина поступила в медицинское учреждение, ее давление достигло 190/100. У нее также выявили повышенный уровень холестерина и атеросклероз сосудов нижних конечностей. Специалисты назначили пенсионерке необходимые препараты и составили диету.

«Уже вскоре пациентка почувствовала себя лучше. Женщина привезла с собой магнитный аппарат и собиралась продолжить терапию в стационаре. Мы объяснили, что применение магнитотерапии в ее случае неэффективно, иногда может и навредить, а отказ от постоянного приема лекарств может усугубить ее состояние», — пояснила кардиолог Наталия Островская.

Через семь дней пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Сотрудникам Сергиево-Посадской больницы удалось убедить ее отказаться от самолечения.