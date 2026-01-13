Пенсионерки из Лобни стали лауреатами танцевального фестиваля в Санкт-Петербурге

Ансамбль бального танца «Нас не догонишь» из лобненского Дома культуры «Красная Поляна» стал дважды лауреатом I степени на танцевальном фестивале «Вдохновение». Соревнования прошли 11 января в Санкт-Петербурге и собрали 22 коллектива, представивших 77 номеров.

Коллектив исполнил два вальса — «Воспоминания» и «Сквозь года». Жюри высоко оценило оба номера, наградив ансамбль двумя дипломами и двумя победными кубками первой степени. Один из вальсов лобненских танцовщиц был отобран для показа в гала-концерте среди восьми лучших номеров фестиваля.

«Какое было счастье, когда из 77 номеров один наш вальс был выбран для Гала-концерта!» — поделились эмоциями участницы коллектива.

Ансамбль «Нас не догонишь» состоит из людей старшего поколения и занимается в Доме культуры «Красная Поляна» под руководством хореографа Ирины Титовой. Коллектив регулярно принимает участие в конкурсах и фестивалях, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства.