Пенсионерке помог депутат от Богородского округа

В редакцию газеты «Богородские вести» обратилась жительница города Электроугли с просьбой о помощи. Одиноко проживающая женщина со слезами на глазах рассказала, что у нее вышел из строя телевизор, и она в буквальном смысле вынуждена жить в тишине.

Для пенсионерки Любови Викторовны это был не просто элемент квартирного интерьера, а источник развлечения, информации и социального взаимодействия, своего рода «окно в мир» и насущная необходимость.

Как известно, мир не без добрых людей. Сотрудники местных СМИ обратились к помощнице депутата, чьим избирательным участком как раз является г. Электроугли. И буквально на следующей неделе обратившаяся стала счастливой обладательницей современного устройства. 11 февраля депутат Богородского округа Олег Кобляков лично привез Любови Викторовне новенький телевизор, помог его подключить и настроить, объяснил, как именно им пользоваться.

Женщина искренне благодарит сотрудников редакции и депутата за оказанную помощь и искреннее сочувствие, проявленные в столь непростой для нее ситуации. Она особенно отмечает оперативность реакции на ее обращение и готовность протянуть руку помощи.