Пенсионерка с Украины получила российский паспорт в Реутове

Паспорт гражданина Российской Федерации торжественно вручили 81-летней Ольге Жигадло в Реутове. Женщина переехала в Подмосковье с Украины к семье.

Вручение состоялось в отделе по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России «Балашихинское». Женщина принесла присягу и выполнила другие обязательные процедуры.

Пенсионерка переехала в Реутов четыре года назад к дочери. Ее семья живет здесь более 30 лет.

«Событие очень символично накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вручение первого в жизни российского паспорта человеку, пережившему военное детство, имеет особое значение», — прокомментировал заместитель начальника МУ МВД России «Балашихинское» полковник полиции Валерий Самохин.

Ольга Жигадло поделилась с участниками мероприятия, что помнит, как в годы войны ценилась самая простая еда, и как народы Советского Союза вместе боролись за освобождение Родины.