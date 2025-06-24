Пенсионерка из Воскресенска победила на всероссийском чемпионате по киберспорту

Татьяна Березенцева из Воскресенска приняла участие в финале XV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в составе сборной Московской области. Команда выиграла первое место, став абсолютным победителем.

Помимо этого, Татьяна заняла третье место в номинации «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Всего на чемпионате за право стать лучшим боролись 206 победителей из 76 субъектов страны, включая новые регионы. Соотечественники из 12 государств и с нескольких континентов участвовали в состязаниях в очном и заочном форматах. Отдельное внимание на чемпионате уделили 35 ветеранам боевых действий, в том числе специальной военной операции.

Почти все участники финала спортивного события регулярно пользуются компьютером, свыше 70% — каждый день проводят в социальных сетях. Киберспортсменам предложили пройти несколько разнообразных заданий, которые разработали студенты Российского государственного университета социальных технологий.

Всем участникам сборной Подмосковья вручили планшетные компьютеры. Призеры индивидуальных номинаций также получили подарки.