Пенсионерам в Солнечногорске помогли освоить социальные сети

Занятие по обучению пенсионеров навыкам работы с цифровыми технологиями прошло в Ложковской школе в Солнечногорске. Полезная встреча состоялась в рамках партийных проектов «Старшее поколение» и «Цифровой пенсионЕР».

Пенсионеры разобрались, как создать свой профиль в «Одноклассниках» или «ВКонтакте», как искать знакомых, делиться фотографиями и оставлять комментарии. Особое внимание уделили вопросам безопасности в интернете. Участникам рассказали о различных форматах мошенничества, важности защиты личных данных и простых правилах, которые помогут избежать неприятных ситуаций в сети.

«Теперь наши „цифровые пенсионеры“ могут активно обмениваться новостями, делиться интересными моментами из своей жизни и находить сообщества по интересам, что в свою очередь способствует не только социализации, но и поддержанию активного образа жизни. Присоединяйтесь к проекту „Цифровой пенсионер“ и откройте для себя новые возможности общения и самовыражения в цифровом мире», — отметила куратор проекта «Цифровой пенсионЕР» Лилия Апсалямова.