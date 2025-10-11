Пенсионерам в Дмитрове доставили продуктовые наборы

В Дмитрове прошла акция помощи, в рамках которой пенсионерам вручили свежие сезонные овощи. В ней приняли участие специалисты администрации, волонтеры и агрокомплекс «Дмитровские овощи».

Продуктовые наборы получили пенсионеры, состоящие на учете в управлении социального развития № 23 Минсоцразвития Московской области. По 45 килограммов сезонных овощей получили 250 жителей округа. Общий объем помощи составит 7,5 тонн.

Представители мотоклуба «Ночные волки», члены общественной организации «Fast cars», студенты Дмитровского техникума, активисты «Движения первых» и «Волонтеров Подмосковья» приняли участие в погрузке и разгрузке овощей. Их оперативная и слаженная работа позволила в кратчайшие сроки доставить все наборы получателям.

«Искренне благодарю коллектив и руководителя агрохолдинга „Дмитровские овощи“ Сергея Филиппова за неизменную социальную ответственность и щедрость. Важно не только передать помощь, но и сделать это с душой. Огромное спасибо всем волонтерам, которые не остались в стороне и оказали посильную помощь в доставке. Это лучший пример того, как мы все вместе можем оказать заботу и внимание тем, кто в этом особенно нуждается», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.